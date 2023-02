Gemeinde ruft Bürger zur Flursäuberung und fürs Jugendschöffenamt auf

Der Termin für die diesjährige Flursäuberung in Hiltenfingen wurde jetzt bekannt gegeben. Vereine und Landwirte packen auch mit an.

Die jährliche Aktion zur Säuberung der Wege und Fluren im Gemeindegebiet von Hiltenfingen findet am Samstag, 1. April statt. Diesen Termin legte Bürgermeister Robert Irmler in Abstimmung mit dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung fest. Vereine und Landwirte stellen dafür Fahrzeuge mit Anhängern bereit.

Die Gemeinde hofft auf möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, die freiwillig an der Flursäuberung teilnehmen. Wer mitmachen will, soll sich um 8.30 Uhr bei der Schule mit gutem Schuhwerk, Handschuhen und einem Sammelkübel einfinden. Nach der Aktion spendiert die Gemeinde eine Brotzeit.

Künftige Jugendschöffen können sich noch bis zum 24. Februar bewerben

Für die Wahl zum Jugendschöffen sind bereits zwei Bewerbungen bei der Gemeinde eingegangen. Die Gemeinde soll aber vier Personen dem Jugendamt im Landratsamt vorschlagen. Aus den Vorschlagslisten aller Gemeinden werden dann vom Amtsgericht Augsburg die Jugendschöffen gewählt. Interessierte Bürger zwischen 25 und 65 Jahren können sich noch bis zum 24. Februar bei Bürgermeister Irmler im Rathaus melden. Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister mit der Eignungsprüfung der Bewerber.

Zu den weiteren Themen im Gemeinderat zählte die Erhebung von Verwaltungsgebühren. Diese wurde einstimmig von der Gemeinde Hiltenfingen auf die Verwaltungsgemeinschaft Langerringen übertragen. Die bereits praktizierte Vereinfachung erspart die Umrechnung über die Verwaltungsumlage, wie die Kämmerin Bettina Knoll erklärte. Der Langerringer Gemeinderat und die Gemeinschaftsversammlung haben diese Regelung bereits beschlossen.

Dem Antrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Türkheimer Straße wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die über zwei andere Grundstücke führende Zufahrt, sowie das Ver- und Entsorgungsrecht wurde durch eine eingetragene Grunddienstbarkeit geregelt.