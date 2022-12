Hiltenfingen

06:00 Uhr

Hiltenfingen führt Dringlichkeitsstufen bei den Kindergartenplätzen ein

Plus Wer bekommt einen Kindergartenplatz, falls es an Kapazitäten mangeln? Um diese Frage zu klären, bringt Hiltenfingen nun ein neues System an den Start.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Wer in Hiltenfingen einen Betreuungsplatz für Kinder will, wird künftig in einer von fünf Dringlichkeitsstufen eingeordnet, falls es an Plätzen mangelt: Die Kindergartenbenutzungssatzung ist seit 1987 lediglich in Teilen verändert worden. Nun wurde sie nach der Inbetriebnahme des Hauses für Kinder und angesichts des massiven Wandels der gesetzlichen Regelungen und Anforderungen grundlegend überarbeitet und neu gefasst. Um eine möglichst konforme Regelung innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Langerringen zu finden, gab es Vorgespräche mit allen Kindergartenleitungen und der Verwaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen