Kindergartengebühren stehen in Hiltenfingen im Fokus

Viel los: Vor allem wegen der stark gestiegenen Kindergartengebühren kamen fast 200 Menschen zur Bürgerversammlung in Hiltenfingen.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Hiltenfingen diskutieren Eltern kontrovers mit dem Bürgermeister über die deutliche Erhöhung der Kosten für die Kinderbetreuung.

Von Hieronymus Schneider

Wegen des großen Interesses aufgrund der vorausgegangenen Plakataktionen und einer Demonstration von Eltern gegen die Erhöhung der Kindergartengebühren wurde die Bürgerversammlung in Hiltenfingen in die Mehrzweckhalle verlegt. Es kamen etwa 180 Personen. Am Ende seiner ausführlichen Beschreibung der allgemeinen Lage und Entwicklung Hiltenfingens widmete sich Bürgermeister Robert Irmler speziell diesem Thema.

Zunächst erläuterte er die Baukosten des neuen „Haus für Kinder“ von etwas mehr als 3,2 Millionen Euro, die seit 2021 angefallen sind. Aufgrund von gestiegenen Baupreisen und einer notwendigen Umplanung wegen ausgefallenen Materiallieferungen gab es eine Kostensteigerung von 377.000 Euro. Der Bau wurde zu 70 Prozent staatlich gefördert. Von der Fördersumme von 2,2 Millionen stehen noch 445.400 Euro aus, die in diesem Jahr erwartet werden. Die Gemeinde trägt rund eine Million der Baukosten. Der Neubau des Spielplatzes für geschätzte Kosten von 135.000 Euro wurde in Eigenregie der Gemeinde verwirklicht, weil keine geeigneten Angebote von Firmen eingingen.

