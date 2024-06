Trickbetrüger ergaunert an der Haustüre Geld

Ein ältere Mann aus Hiltenfingen wurde am Dienstag um einen niedrigen vierstelligen Betrag gebracht. Der Täter hatte ihn vermutlich schon länger im Visier.

Ein über 70 Jahre alter Mann wurde am Dienstag in Hiltenfingen Opfer eines Trickdiebstahls. Er wurde um einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gebracht.

Ein Unbekannter hatte bei dem Senior um 10.50 Uhr in der Türkheimer Straße an der Haustüre geläutet und darum gebeten, dass dieser ihm Geld wechselt. Während der Senior nach Wechselgeld schaute, entwendete der unbekannte Täter aus der Wohnung ein Kuvert, in dem sich das Bargeld befand. Der Geschädigte hatte das Geld kurz zuvor bei einer Bank abgehoben und war dabei möglicherweise bereits beobachtet worden.

So wird der Täter beschrieben

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß, hat ein südländisches Aussehen, eine schlanke Figur und schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer beigen Anzughose und einem weißen Hemd.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0.