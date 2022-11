Wie Kleinfische im Bierbächle bei Hiltenfingen eine neue Heimat finden

Neues Leben für einen kleinen Bachlauf bei Hiltenfingen: Mit einem besonderen Wasserfund beginnt ein besonderes Umweltschutzprojekt.

Wer beim Bierbächle an einen nicht enden wollenden Quell der Freude denkt, der irrt. Der kleine Wasserlauf bei Hiltenfingen hat seinen Namen wohl aus einem ganz nüchternen Grund erhalten. „In früheren Zeiten, noch vor Erfindung von Kältemaschinen, wurde das glasklare Wasser in Eisweiher geleitet. Bei strengem Frost hat man hier Eisblöcke gebrochen, die in den lokalen Bierkellern für Kühlung sorgten“, weiß Bürgermeister Robert Irmler. Jetzt hat das Bierbächle noch eine andere Funktion bekommen.

Denn im Wasser sollen besondere Kleinfische einen neuen Lebensraum finden. Rund 2000 Elritzen sowie Gründlinge und Schmerlen wurde eingesetzt. Auf sie kamen Naturschützer vor Jahren durch einen besonderen Fund.

Im Bierbächle leben jetzt auch wieder Elritzen. Foto: Werner Burkhart

Werner Burkhart, der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Landkreis Augsburg (LPV), entdeckte Schalen der seltenen und gefährdeten Bachmuschel. Daraufhin suchte Leo Rasch, ein amtlich bestellter Muschelberater, das Bierbächle ab. Er entdeckte keine weiteren Muscheln. Vielleicht auch, weil Restbestände nur sehr schwer zu finden sind. Aber klar war: Die Larven der Muscheln können nur über einen speziellen Weg ins Bächle gekommen sein.

Bierbächle bei Hiltenfingen: Muschellarven sind Parasiten

Die Bachmuschellarven sitzen in den ersten Lebenswochen an den Kiemen bestimmter Fischarten. Dazu gehören zum Beispiel Aitel und Elritze. Dann lösen sich die Larven ab, sinken zum Gewässergrund und leben als Filtrierer weiter. Die zu den Karpfenfischen zählende Elritze wird etwa zehn Zentimeter groß und benötigt kühles und sauberes Wasser. Sie gilt bundesweit als gefährdet. So keimte der Gedanke, das Bierbächle mit Elritzen zu besetzen. Mitgetragen wurde die Idee von der Gemeinde Hiltenfingen. Für Bürgermeister Robert Irmler ist das Areal ein Natur-Kleinod.

Ins Bierbächle wurden unter anderem Gesteinsbrocken gelegt, um die Fischfauna zu beleben. Foto: Werner Burkhart

Ende der 1990er-Jahre hatte die Gemeinde bereits Grundstücke zwischen Staatsstraße 2015 und Bach für Renaturierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Planung und Umsetzung übernahm der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg. Es entstanden Blumenwiesen, abwechslungsreiche Ufer und Feuchtmulden. Heute sind die Bierbächle-Biotope laut Verband Heimat für seltene Tier- und Pflanzenarten.

Ernüchterndes Ergebnis nach einer Bestandsaufnahme

Um die gefährdeten Kleinfische im Bierbächle ansiedeln zu können, wurden Christian Witt und Maximilian Dietrich von der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben ins Boot geholt. Sie rieten, vorab eine Bestandsaufnahme der Fische zu machen. Die Experten vom Schwäbischen Fischereihof Salgen untersuchten im Mai das Bächle und entdeckten nur wenige Fischarten, vor allem Stichlinge und Koppen. Für die Experten war damit klar: Im Bach fehlt es an Struktur. Deshalb wurden im August Totholz und Nagelfluhbrocken in ausgewählte Gewässerabschnitte gebracht. Wurzelstöcke und Steine dienen künftig als Unterschlupf für die Fische, sie bieten Schutz vor Feinden. Sie verändern außerdem die Strömung und sorgen für neue Lebensverhältnisse.