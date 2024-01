Hirblingen

Am Ende des Jahres erklingt in Hirblingen georgische Musik

Plus Diesmal waren wir für unsere Kochserie „ErzählMahl“ bei Tinatin Deisenhofer. Die Georgierin kam vor 23 Jahren in den Landkreis. Heimweh hat sie nur noch selten.

Von Anna Mohl Artikel anhören Shape

Tinatin Deisenhofer gibt uns die Hand, als sie uns in ihrem Haus in Hirblingen begrüßt – längst hat sie sich an die deutsche Art des Begrüßens gewöhnt, zu Anfang wollte sie die Menschen immer umarmen. In ihrem Heimatland Georgien macht man das so. Im Hintergrund läuft georgische Musik, beschwingt und angenehm. Zweimal im Jahr werde sie nostalgisch, sagt sie, so auch zum Ende des Jahres. „Dann höre ich immer Musik aus meiner Heimat.“

Seit 23 Jahren ist Deisenhofer hier, viele Kilometer von ihrem Herkunftsort entfernt. Georgien ist ein kleines Land mit nur fünf Millionen Einwohnern. Vielen hier sei Georgien kein Begriff, erklärt die 44-Jährige. Dabei hat die reiche Kultur des Landes viel zu bieten. Georgien besitzt eine eigene Sprache und sogar eine eigene Schrift. Es sei eine von den 14, die es auf der Welt gebe, sagt Deisenhofer, während sie anfängt, Mozzarella zu reiben. Dieser wird mit Schafskäse, Salz und Kräutern gemischt. Georgisches Käsebrot gibt es heute, zusammen mit gefüllten Auberginen mit Walnuss-Creme.

