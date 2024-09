„Ein Jäger darf unter bestimmten Voraussetzungen schießen, aber er muss es nicht“

Hunde reißen Rehe, Katzen jagen Kleintiere, Jäger erschießen Haustiere. Alle paar Jahre kommt es in unserer Region zu solchen oder ähnlichen Vorfällen. Auch derzeit beschäftigt die Polizei ein bislang ungeklärter Fall auf dem Lechfeld. Herr Bock, wir möchten heute keine Mutmaßungen anstellen, sondern die rechtliche Lage klären. Darf ein Jäger überhaupt auf Haustiere schießen?

ROLAND BOCK: Ja, er darf, aber es kommt auf die Situation an. Das ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.

