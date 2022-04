Interview

Rocker Zither-Mäna nach umjubeltem Konzert: "Ich brenne immer noch"

Rockte und regte auch zum Nachdenken an: Manfred Zick alias Zither-Manä blieb in Walkertshofen kein bisschen leise und bot etwas verspätet ein starkes Programm zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum.

Plus In Walkertshofen gab der Musiker Manfred Zick ein umjubeltes Konzert. Wir sprachen mit ihm nach seinem Auftritt.

Von Marcus Angele

Sie sind ja im März 75 Jahre alt geworden - herzlichen Glückwunsch. Ist es mittlerweile anstrengend, so einen Abend "durchzuzithern", oder brennt da mehr das Gefühl "Einmal Bühne - immer Bühne"?



Zither-Manä: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, die Jahre haben keine Spuren hinterlassen, auch gesundheitlich, und es ist auch etwas ruhiger geworden, aber ich brenne immer noch. Und man sieht es ja auch hier in Walkertshofen, die Leute wollen mich auch mit 75 immer noch hören. Die Pandemie war eh so furchtbar für uns alle, und jetzt genieß ich es einfach, wieder auftreten zu können.

