Jahresrückblick 2022

Drei tödliche Unfälle innerhalb von drei Monaten erschüttern die Region

Plus Es war eine traurige Reihe schwerer Verkehrsunfälle: Zwischen August und Oktober starben drei Menschen in Schwabmünchen und den Stauden.

Im August war in Mittelneufnach ein 82-jähriger Mann offenbar ungebremst in das Wohnhaus eines Hofs gefahren. Am Ortseingang verlor er in einer scharfen Rechtskurve, an der es auf der Straße steil bergab geht, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte in ein Einfamilienhaus und kam erst an der Fensterfront zum Wohnzimmer zum Stehen. Der 82-Jährige war zunächst noch ansprechbar, als ihn die Rettungskräfte aus dem Fahrzeugwrack befreiten. Später aber erlag er am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Seine 78-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und dann mit dem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm geflogen.

