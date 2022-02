Kurioser Streit um einen Eimer Wasser im Kreis Augsburg landet vor Gericht

Plus Eine Auseinandersetzung unter Nachbarn landete vor dem Augsburger Amtsgericht. In der Verhandlung wird klar: Der Angeklagte hatte schon oft Ärger mit dem Gesetz.

War es nur der Streit um zehn „gestohlene“ Liter Leitungswasser? Oder haben ein 67-jähriger Angeklagter aus dem südlichen Landkreis und dessen „alter Bekannter“ (69) auf dem Rücken einer geschädigten Nachbarin (36) ihre anhaltende Fehde weitergesponnen?