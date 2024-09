Spannende Geschichten hörten die rund fünfzig teilnehmenden Kinder der diesjährigen ökumenischen Kinderbibelwoche in Bobingen. Sie verfolgten mit, wie der römische Agent Cleverus die neuen Christen, die „Salzmenschen“ in Rom ausspioniert. Diakonin Christa Berchtold von der evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde in Bobingen erzählt, was die Kinder mit Agent Cleverus alles erlebt haben: „Wir haben Geschichten aus der Apostelgeschichte gehört, Lieder gesungen und gemeinsam gebetet“, sagt sie. Am Anfang jedes Nachmittags gebe es ein gemeinsames Lied, dann folge ein biblisches Theaterstück. Danach teilen sich die Kinder in altersgerechte Gruppen auf und vertiefen das Gehörte. Natürlich wird auch gebastelt: In diesem Jahr soll ein Klangspiel, welches Licht und Salz darstellt, eine Erinnerung für die Kinder sein. Beim Basteln mit dabei ist der 15-jährige Lukas. Er hilft als Betreuer mit und sieht seine persönlichen Erwartungen an die Kinderbibelwoche sogar noch übertroffen. „Es gefällt mir sehr gut, was hier mit den Kleinen alles gemacht wird“, sagt er. Er sei schon auf der evangelischen Kinderfreizeit mit dabei gewesen und dort habe es ihm gut gefallen, mit Kindern zu arbeiten. Deshalb habe er sich für eine Mithilfe bei der Kinderbibelwoche entschieden. Besonders gut gefallen ihm die Bastelideen, weil sie so kreativ umgesetzt werden. Sein Fazit: „Kinderbibelwoche ist Spaß für alle!“ Das können die fünfzig Kinder im Bobinger Laurentiushaus nur bestätigen. Text/Foto: Anja Fischer

