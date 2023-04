Frühjahrskonzert begeistert die Kleinaitinger

Plus Dirigent Andreas Müller bringt die Musikkapelle in Hochform, und die Jugendkapelle bietet anspruchsvolle Arrangements.

Das war wieder ein Galaabend der Blasmusik in der ausverkauften Kleinaitinger Lechfeldhalle. Schon die Jugendkapelle zeigte, dass sie unter der Leitung von Ulrich Thanner von Jahr zu Jahr große Fortschritte macht und selbst schwierige Stücke wie die "Appalachian Suite" oder"The Lord oft the Dance" stimmungsvoll interpretieren kann.

Die Musikkapelle wurde in vielen Probestunden von ihrem Dirigenten Andreas Müller in Hochform gebracht und begeisterte das Publikum mit ihrer Präzision und Klangfülle. Aus dem Ensemble heraus führten die beiden Schwestern Antonia und Emilia Meyer charmant und unterhaltsam durch das Programm. Jürgen Heider brachte aus der ersten Klarinettenreihe einen ganz neuen Sound hervor.