33-Jährige zerkratzt Polizeiauto mit Handfesseln

Eine 33 Jahre alte Frau hat am Mittwoch in Kleinaitingen bei einem Polizeieinsatz randaliert.

Wie die Polizei berichtet, behinderte die 33-jährige Deutsche am Mittwoch einen Polizeieinsatz in der Asylbewerberunterkunft in Kleinaitingen (Handtuchwald). Sie habe sich unberechtigt auf dem Gelände aufgehalten. Ein Verantwortlicher der Unterkunft sprach ein Hausverbot aus; außerdem wurde der Frau ein polizeilicher Platzverweis erteilt, den sie aber nicht befolgte.

Weil sich die Frau laut Polizei aggressiv verhielt, wurden ihr Handfesseln angelegt, und sie wurde in Gewahrsam genommen. Die Handfesseln nutzte die Frau, um damit absichtlich dem Lack des Dienstfahrzeugs einen Kratzer zuzufügen. Auf der Fahrt in den Arrest beleidigte und bedrohte die 33-Jährige zunächst die Beamten, ehe sie versuchte, sie anzuspucken. Dies konnte allerdings durch Fixierung ihres Kopfes zur Seite verhindert werden. Gegen die Frau wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)