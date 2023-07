Kleinaitingen

19:00 Uhr

Ein neuer Schweinestall für knapp 700 Tiere entsteht in Kleinaitingen

675 Strohschweine ziehen in einen neuen Stall in Kleinaitingen ein.

Plus Ein Kleinaitinger Landwirt erweitert seine Schweinezucht – rund 675 zusätzliche Tiere sollen dort unterkommen.

Von Hieronymus Schneider

Die Erweiterung einer bestehenden Schweinezucht in den landwirtschaftlichen Fluren östlich des Dorfes ist in der aktuellen Gemeinderatssitzung in Kleinaitingen beraten worden. Zum bereits bestehenden Schweinestall will ein Landwirt einen weiteren Stall mit rund 56 Metern Länge und 23 Metern Breite bauen. Dieser Stall soll als Tierwohl-Aktivstrohschweinestall die Kriterien der Stufe drei erfüllen. Eine Aufbesserung auf die höchste Stufe vier sei möglich, versicherte der Antragsteller. Zwischen dem alten und dem neuen Stall soll ein Zwischengebäude von zwölf Metern Länge entstehen.

Rat stimmt neuem Schweinestall in Kleinaitingen geschlossen zu

Der neue Stall soll als offener Laufstall 675 Mastschweine aufnehmen, die dann ausreichend Bewegung haben und auf Stroh lagern können. Mit diesem Neubau werde der Zuchtbetrieb auf 1.450 Schweine erweitert. Zu diesem landwirtschaftlich privilegierten Bau erteilte der Gemeinderat einstimmig sein Einvernehmen.

