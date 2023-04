Kleinaitingen

06:10 Uhr

Gilt bald Tempo 30 in der Ulrichstraße in Kleinaitingen?

Kleinaitingen will Tempo 30 in der Ulrichstraße. Im Moment ist das aber noch nicht möglich.

Plus Sobald die Baustelle an der Brücke über der B17 abgeschlossen sind, will Kleinaitingen das Tempo drosseln. Bei der Bürgerversammlung ging es jetzt auch um andere Baustellen.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Die Bürgerversammlung in der Lechfeldhalle hatte ihren Höhepunkt mit der Ehrung der erfolgreichen Volleyball-Damenmannschaft für ihren Aufstieg in die dritthöchste deutsche Liga. Darauf ist die gesamte Gemeinde mit Bürgermeister Rupert Fiehl besonders stolz. In seinem Lagebericht zeichnete der Bürgermeister ein durchaus zufriedenstellendes Bild der Gemeinde. Kritische Fragen gab es kaum. Das größte Problem der Kleinaitinger ist die seit mehr als einem Jahr bestehende Umleitung durch das Dorf und über die Ulrichstraße zur B17.

Nach Fertigstellung der Anschlussstelle der Kreisstraße A30 mit der Brücke über die Bundesstraße wird diese Umleitung erledigt sein. "Dann können wir tätig werden und die Ulrichstraße auf 30 Stundenkilometer begrenzen und möglichst auch für den Schwerlastverkehr sperren, denn dafür ist sie definitiv nicht geeignet", sagte Fiehl. Auch die Entlastung der Kreuzung Hauptstraße/Lechfeldstraße/Großaitinger Straße ist noch nicht vom Tisch. Der Gemeinderat hat zwar den Bebauungsplan für eine Umgehungsspange von der Großaitinger Straße zur Kreisstraße außerhalb des Ortes abgelehnt, aber es werde noch nach einer kleineren Lösung gesucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen