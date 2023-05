Für eine neue Sporthalle in Kleinaitingen findet sich keine Mehrheit

Die Lechfeldhalle in Kleinaitingen ist ausgelastet. Doch ein Neubau käme teuer zu stehen. Der Gemeinderat ist gespalten.

Im Gemeinderat wurden die Anträge und Fragen aus der Ende März stattgefundenen Bürgerversammlung besprochen. Dabei wurde die Frage, ob der Bau einer neuen großen Sporthalle von der Gemeinde noch beabsichtigt werde, ausführlich diskutiert. Bürgermeister Rupert Fiehl wies eingangs darauf hin, dass derzeit kein Grundstück zur Verfügung stehe und deshalb die Standortfrage völlig unklar sei. Er habe auch Gespräche mit dem Oberottmarshauser Bürgermeister Andreas Reiter geführt, der sich für ein gemeinsames Projekt offen zeigte. Da es in der Nachbargemeinde eine Schule gibt, könnten Förderungen als Schulturnhalle möglich werden. Im Laufe der Diskussion wurde ein Standort zwischen beiden Gemeinden aber als ungeeignet für die Interessen des FC Kleinaitingen gesehen, der den Antrag vor etwa einem Jahr gestellt hat.

Kleinaitinger Volleyballdamen spielen in Schwabmünchen

Der im Gemeinderat vertretene Vorsitzende des Sportvereins, Thomas Heider, bestätigte das nach wie vor bestehende Interesse an einer großen Sporthalle. "Der Aufstieg der Volleyball-Damenmannschaft in die dritte Liga lockt auch Spielerinnen und Trainer an und die kleine Lechfeldhalle ist schon jetzt für die vielen Gruppen völlig ausgelastet." Die Spiele der Volleyballdamen müssen in Schwabmünchen ausgetragen werden.

Markus Heider (FWV) pflichtete ihm bei: "Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir auch für die Bürger jeden Alters etwas bieten, dazu gehört auch ein attraktives Sportangebot." Peter Höfer ( CSU) meinte, dass der Bau ja noch gestemmt werden könnte, er befürchtet aber hohe Unterhaltskosten. Auch Andrea Brzeski (FWV) äußerte Bedenken wegen der Kosten, weil ja auch der Kindergarten und das Feuerwehrhaus erweitert werden müssen. Auf Frage der Zweiten Bürgermeisterin Marga Dorfmiller-Kapetanopulos (FWV) schätzte das Gremium die Größenordnung der Baukosten zwischen fünf und sieben Millionen Euro ein.

Sechs Jastimmen, sechs Neinstimmen zu einer neuen Sporthalle

Nach längerer Diskussion formulierte der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft, Jürgen Ohler, den Beschlussvorschlag: "Aufgrund einer Anfrage in der Bürgerversammlung beabsichtigt die Gemeinde den Bau einer Zwei- oder Dreifachsporthalle und beauftragt den Bürgermeister mit Grundstücksverhandlungen und die Verwaltung mit einer Entwurfsplanung." Dem stimmten sechs von zwölf anwesenden Rätinnen und Räten zu. Damit fand der Beschlussvorschlag keine Mehrheit. Die Pattsituation wurde möglich, weil Stefanie Kistler-Magel (CSU) nicht anwesend war. Eine andere Möglichkeit wäre der Bau einer vereinseigenen Sporthalle durch den FC Kleinaitingen mit Zuschüssen des Bayerischen Landessportverbandes und der Gemeinde.

Eine weitere Frage aus der Bürgerversammlung, ob es Pachteinnahmen aus der Gaststätte in der Lechfeldhalle gebe, konnte der Bürgermeister bejahen.

Weitere Themen aus Kleinaitingen im Überblick

Einem wiederholten Bauantrag auf Umbau und Erweiterung einer bestehenden Doppelhaushälfte in der Zugspitzstraße wurde nach Planungsänderung nun das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Aus der Versammlung des Abwasserzweckverbandes berichtete Bürgermeister Fiehl, dass in den kommenden Jahren bis 2026 größere Baumaßnahmen an der Kläranlage für etwa sieben Millionen Euro anstünden. Die Investitionen werden in einer Umlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben. Zur Eigenstromversorgung soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Der Wasserrechtsbescheid muss neu beantragt werden. Die Versammlung beschäftigte sich auch mit Möglichkeiten der Klärschlammverwertung und der Versickerung von Niederschlagswasser bei Starkregen, damit die Kläranlage nicht überläuft. Die bisher nur als Einleiter dem Zweckverband angeschlossene Gemeinde Prittriching wurde als Vollmitglied aufgenommen. In diesem Jahr wird noch ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt.