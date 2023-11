Kleinaitinger Volleyballerinnen lassen nichts anbrennen

Gegen die Damen vom SV Lohof II gelang den Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen ein überzeugender Sieg in drei Sätzen.

Die Volleyball-Damen des FC Kleinaitingen finden sich in der Dritten Liga immer besser zurecht. Beim klaren Dreisatzerfolg gegen die Damen aus Lohof gab es während des Matches kaum Momente, in denen nicht klar gewesen wäre, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird.

Die Gastgeberinnen begannen die Partie konzentriert und druckvoll und gingen nach nur wenigen Minuten mit fünf Punkten Vorsprung in Führung. Lohof brauchte etwas, um sich an das druckvolle Spiel der Damen um Kapitänin Elke Reiner zu gewöhnen. Erst zur Mitte des ersten Satzes wurde es etwas ausgeglichener und die Gäste kamen etwas besser ins Spiel. Allerdings ließ sich das Team von Trainer Peter Maiershofer die Führung in diesem Satz nie aus der Hand nehmen. Er endete klar mit 25:17 für Kleinaitingen.

Konzentrationsschwierigkeiten im zweiten Satz

Im zweiten Satz machten die Damen in Rot zunächst genauso weiter und gingen wieder in Führung. Doch jetzt hatte sich die Gegnerinnen besser auf die Matchführung eingestellt und blieben dran. Zur Mitte des zweiten Satzes hatten die Kleinaitingerinnen dann ein kleines Konzentrationsloch zu überwinden. Plötzlich kamen die Zuspiele ans Netz nicht mehr an, in der Abwehr gab es Abstimmungsprobleme, dazu kamen Stellungsfehler bei der Aufschlagsannahme. Dadurch konnte Lohof diesen Satz wesentlich offener gestalten.

Gezielte Angriffe und artistische Reflexe: Nicole Mayer machte ein starkes Spiel. Foto: Elmar Knöchel

Als der Faden der Gastgeberinnen mehr und mehr verloren ging, nahm Trainer Maiershofer folgerichtig eine Auszeit, um seine Spielerinnen beim Stand von 9:7 wieder in die Spur zu bringen. Doch die Probleme blieben zunächst. Lohof wurde stärker und Kleinaitingen machte sich durch eigene Fehler und Unkonzentriertheiten das Leben schwer. Erst nach einer weiteren Auszeit, diesmal durch Lohof, fingen sich die zuvor so stark spielenden Damen des FC Kleinaitingen wieder und knüpften an die starke Leistung aus dem ersten Satz an.

Konzentrierte Aufschläge und mitreißende Ballwechsel

Die Aufschläge kamen wieder präziser und der Block Um Elke Reiner, Luisa Nowotny und Dominique Sandru stand wieder sicherer. Dazu agierten die Damen in Rot auch im Angriff wieder zwingender. So ging auch der zweite Satz am Ende mit 25:19 an die Schützlinge von Peter Maierhofer. Zu Beginn des dritten Satzes hatten sich die Gäste aus dem Münchner Norden dann etwas vorgenommen. Sie agierten druckvoller und kämpften sich in die Ballwechsel hinein. Gerade in dieser Phase war es ein ausgeglichenes Spiel mit teils mitreißenden Ballwechseln. Dabei behielten die Kleinaitingerinnen die Nerven und blieben mit manchmal unglaublichen Reflexen am Netz und akrobatischen Rettungsaktionen nach Lohofer Angriffen immer am Gegner dran.

Kapitänin Elke Reiner war überall wo sie gebraucht wurde und gab dem Team Rückhalt. Foto: Elmar Knöchel

Nachdem sie Mitte des dritten Satzes erstmals die Führung übernommen hatten, gaben sie diese auch nicht mehr ab. Vor allem die starken Angreiferinnen Antonia Meyer, Nicole Mayer, Dominique Sandru und Luisa Nowotny machten den Münchnerinnen das Leben im dritten Satz immer schwerer. So ging nach anfänglichem Rückstand auch der dritte Satz an die Hausherrinnen. Endstand 25:19. Mit diesem souveränen Sieg kann sich der Aufsteiger aus Kleinaitingen auf einem hervorragenden siebten Tabellenplatz halten.

FC Kleinaitingen Elke Reiner, Nicole Mayer, Sandra Gärtner, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franziska Kexel, Anne-Catherine Salesch, Dominique Sandru, Stefanie Kraus, Luisa Nowotny, Kristin Schaffner, Eva Kehrstephan, Stefanie Gilg, Sabrina Buddrus

Sätze 25:17, 25:19, 25:19 Schiedsrichter Armin Dörrfuß und Alexander Bayerke-Dörfler