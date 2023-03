Kommt in Kleinaitingen nach dem Erdöl die Geothermie?

Plus In Kleinaitingen wird ab Mitte April wieder nach Öl gebohrt. Warum auf dem Gelände einer bestehenden Bohrung eine neue Förderstelle eingerichtet werden soll.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner Kleinaitingens sind die Ölförderstellen rund um den Ort ein gewohnter Anblick. Schon seit 1978 wird auf dem Lechfeld Öl gefördert. Da alte Bohrstellen mit der Zeit nicht mehr rentabel sind, kommen immer wieder neue Stellen dazu. Insgesamt elf Bohrlöcher gibt es im Moment um Kleinaitingen herum. Bald soll ein zwölftes dazukommen. Im April werden die Arbeiten an der Bohrstelle südlich des Ortes beginnen. Die Bohrung wird direkt auf dem Gelände einer bisherigen Bohrung durchgeführt werden. So soll laut der Betreiberin der Ölförderung, der Oneo GmbH, die die Förderung von Wintershall übernommen hat, kein neuerlicher Flächenbedarf entstehen. Die Aufbauten für die Lärmschutzwände sind bereits zu sehen. Bald errichtet die Firma auch die Bohranlage.



Über das Erdöl, das natürlich auch Gewerbesteuern in die Kassen spült, freut man sich in Kleinaitingen schon lange. Doch Öl ist nicht das einzige, was Gewinn bringen könnte. Denn es gibt dort auch Wasser. Genauer gesagt: warmes Wasser. Die Bohrungen zur erdölführenden Schicht sind rund 1300 Meter tief. Zusätzlich zum Öl, das aus einer Sandsteinschicht entnommen wird, wird auch 60 Grad warmes Wasser erfasst. Dieses Wasser wird momentan in einem technischen Verfahren vom Öl geschieden und wieder zurück in die Tiefe gepumpt.

Großaitingen, Graben, Schwabmünchen könnten von Fernwärme profitieren

Das ist eigentlich Verschwendung. Denn dieses Wasser könnte genutzt werden, um die umliegenden Orte mit Fernwärme zu versorgen. Wie Projektleiter Ernst Burgschweiger erklärte, sei das eine hervorragende Möglichkeit zur Nachnutzung stillgelegter Bohrlöcher. Nach dem Ende der Ölförderung könnten dort Geothermiesonden eingesetzt werden und so das Lechfeld mit Wärme versorgen. Das ist aber noch nicht alles. Burgschweiger zufolge könne eine Nutzung der Erdwärme auch schon während der Ölförderung, also im Parallelbetrieb, erfolgen. Nach dem heutigen Stand der Technik könne der Transport von Fernwärme über Entfernungen von rund fünf Kilometern durchaus wirtschaftlich sein. So sei eine Versorgung der Gemeinden Kleinaitingen, Großaitingen, Graben und eventuell Schwabmünchen möglich.

Die Gemeinden rund um die Bohrungen sind jetzt also gefragt, eine Zusammenarbeit mit der Oneo GmbH zu suchen, um ein voraussichtlich sehr profitables Projekt auf die Beine zu stellen. Zusätzlich müsste natürlich noch eine Möglichkeit gefunden werden, die Investitionen in das Fernwärmenetz zu stemmen. Die Lage des Lechfeldes sei laut Burgschweiger ideal. Denn ähnlich wie München, wo Geothermie bereits genutzt werde, liegt auch das Lechfeld im süddeutschen Molassebecken. Hier böten sich hervorragende Voraussetzungen zur Nutzung der Erdwärme.

Das Kleinaitinger Ölfeld ist das größte im Alpenvorland

Das Kleinaitinger Ölfeld ist das Größte im Alpenvorland. Die Gesamtfördermenge am Standort beträgt mittlerweile 1,7 Millionen Tonnen Erdöl. Aktuell werden pro Jahr etwa 30.000 Tonnen gefördert. Das entspricht in etwa einem Prozent des Ölverbrauchs in Deutschland. Auch in Zukunft, nach dem Ende der Verbrennungsmotoren, bleibe Öl ein wichtiger Rohstoff. Er wird in vielen Artikeln des täglichen Bedarfs verwendet. Smartphones, Autoreifen und vieles mehr enthält Ölkomponenten. Auch für den Bau von Windradflügeln wird Erdöl gebraucht.

