Nahwärme ist ein heißes Thema in Kleinaitingen  

Gemeinderatssitzung gerät zur Lehrstunde über kommunale Wärmeversorgung und Konzessionsverträge zur Wegenutzung. Die Fernwärme lockte viele Zuhörer an.

Die Nahwärmeversorgung ist in Kleinaitingen ein heißes Thema. Gemeinderat Stefan Büschl und seine Schwester Theresia haben ein Projekt zur Versorgung des Dorfes über ein Biogas-Blockheizkraftwerk in Verbindung mit einer Hackschnitzel-Heizzentrale entwickelt. Viele Hausbesitzer, darunter auch die Gemeinde, haben schriftlich ihr Interesse an Anschlüssen bekundet. Die Umsetzung kommt jedoch nicht voran, weil es noch keinen Vertrag zur Nutzung der Wege für die Verlegung der Wärmeleitungen zwischen der Gemeinde und den Betreibern gibt. Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen erachtet die bisher vorgelegten Pläne für nicht ausreichend. Anfang August wollten 32 Besucher in der Gemeinderatssitzung wissen, warum es mit der Nahwärmeversorgung nicht vorangehe. Deshalb hat Bürgermeister Rupert Fiehl nun mit Rechtsanwalt Oliver R. Eifertinger von der Kanzlei BBH (Becker-Büttner-Held) einen Fachmann zum Wegenutzungsrecht zur Gemeinderatssitzung eingeladen. Wieder waren viele Zuhörer gekommen.

Kleinaitingen würde eine hohe Förderung erhalten

Eifertinger überraschte das Gremium mit der Feststellung, dass die Wärmeversorgung genauso zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinden gehöre wie die Wasser- und Stromversorgung oder die Kanalisation. Dies ist in der Bayerischen Verfassung verankert, wobei im Artikel 83 das Wort „Gas“ als Surrogat für Wärme steht. In der Praxis gab es kommunale Wärmenetze aber nur in größeren Städten, während auf dem Land die private Wärmeversorgung vorherrschte.

Rechtsanwalt Oliver R. Eifertinger (an der Stirnseite links neben Bürgermeister Rupert Fiehl) erläuterte dem Gemeinderat die rechtlichen Grundlagen für die Wegenutzung zur Wärmeversorgung. Foto: Hieronymus Schneider

Durch das Bundes-Klimaschutzgesetz von 2021 mit bayerischer Konkretisierung 2022 und die Gesetzesinitiative des neuen „Heizungsgesetzes“ werden aber alle Kommunen zur Wärmeleitplanung aufgefordert. „Das halte ich für einen richtigen Ansatz, denn die kontrollierte Regulierung des Wärmesektors ist unabdingbar“, sagte Eifertinger. Er stellte aber auch fest, dass es in Bayern noch keine Verpflichtung zur kommunalen Wärmeleitplanung, wohl aber eine hohe Förderung dafür gebe. Er rät dazu, diese Förderung von bis zu 90 Prozent der Planungskosten in Anspruch zu nehmen, weil diese bei einer künftig zu erwartenden Verpflichtung entfallen werde. Zum Förderantrag gehören eine Bestands- und Potenzialanalyse, ein Zielszenario und eine Transformationsstrategie.

Welche Vorgaben ein Konzessionsvertrag einhalten muss

Die Gemeinde habe als Eigentümerin der öffentlichen Wege eine Monopolstellung bei der Einräumung von Wegenutzungsrechten. Diese unternehmerische Tätigkeit müsse sie diskriminierungsfrei und transparent wahrnehmen. Den Rechtsrahmen dazu gibt das Kartell- und Vergaberecht. Die Fernwärme sei zwar bislang nicht so reguliert wie die Strom- und Gasversorgung, ein Konzessionsvertrag müsse aber ähnliche Bedingungen erfüllen. Einfache Verträge müssen nicht ausgeschrieben werden. Die Vergabe von Wegenutzungsrechten qualifiziere aber den Vertrag zur Ausschreibungspflicht. Rechtsanwalt Eifertinger stellte ein Inhaltsverzeichnis eines Mustervertrags analog zu Strom- und Gasverträgen mit 28 Paragrafen vor. Darin müssen insbesondere das Vertragsgebiet, die Wegenutzung, die Versorgungspflicht sowie die Wärmepreise geregelt werden. Zur Rücksichtnahme bei Baumaßnahmen gehöre die Verpflichtung zu Spartengesprächen mit anderen Versorgungsbetrieben bei der Verlegung der Wärmeleitungen. Bei den Wärmepreisen bestehe laut Eifertinger eine Pflicht zur Anpassung an andere Energieerzeuger und zur Transparenz als Spezialregelung in den Ausführungsbestimmungen des Fernwärmegesetzes. Ein Konzessionsvertrag müsse über eine Laufzeit von 20, höchstens 30 Jahren, geschlossen werden.

Wie es nun konkret in Kleinaitingen weitergeht, blieb offen. Bürgermeister Fiehl sagte, dass diese Sitzung lediglich der Information diene. Gemeinderat Stefan Büschl hörte sich den Vortrag ruhig an und stellte keine Fragen.