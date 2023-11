So feiert die Feuerwehr Kleinaitingen das große Jubiläum

Der Festabend mit Ehrungen fand nahe am Gründungstag statt. Im nächsten Jahr gibt es dann ein großes Fest.

Der Reigen der Feuerwehrjubiläen hat mit Kleinaitingen für dieses Jahr seinen Abschluss gefunden. Auch die Kleinaitinger Wehr wurde im Jahr 1873 gegründet und ist somit 150 Jahre alt. Damals wurde die Zuständigkeit für die Brandbekämpfung von einer zentralen Feuerlöschanstalt für den Landgerichtsbezirk Schwabmünchen auf die Gemeinden übertragen. So fanden sich in Kleinaitingen am 23. November 1873 ungefähr 20 beherzte Männer zusammen, um die Feuerwehr zu gründen. Daran erinnerte Stefan Jakob, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, zu Beginn des Festabends vor geladenen Gästen.

Bau des Rathauses mit integriertem Feuerwehrhaus war ein Quantensprung

Roman Wessinger war die Führungsfigur der Gründerjahre, der das Amt des Vorsitzenden und des Kommandanten zwölf Jahre lang ausübte. Stefan Jakob ist erst der 13. Vorsitzende des Feuerwehrvereins. Am längsten von allen war Andreas Heider von 1888 bis 1907 stolze 19 Jahre an der Spitze der Kleinaitinger Wehr.

Der Feuerwehr-Vereinsvorsitzende Stefan Jakob stellte die Geschichte der Kleinaitinger Wehr vor. Foto: Hieronymus Schneider

Die erste Vereinsfahne wurde erst zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau geweiht, weitere zehn Jahre dauerte es, bis das erste Feuerwehrauto beschafft wurde. Ein Quantensprung erfolgte im Jahr 1970 mit dem Bau des heutigen Rathauses mit integriertem Feuerwehrhaus. Dazu gehört auch ein unterirdischer Löschteich. Die Zahl der Feuerwehrmitglieder hat sich laut Jakob bis heute versiebenfacht. Damit einher ging aber auch eine Ausweitung des Aufgabenbereichs und des Einsatzgebiets.

Neues Löschfahrzeug wird nächstes Jahr erwartet

Der aktuelle Kommandant Michael Roschlau schilderte die Aufgaben der Menschenrettung als „First Responder“ an den Unfallstellen und vielfältige technische Hilfeleistungen, die weit über die reine Brandbekämpfung hinausgehen. Heute zählt die Kleinaitinger Wehr 54 Aktive, darunter sind drei als Kommandanten, sieben als Gruppenführer, 19 als Atemschutzgeräteträger und vier als Gerätewarte verantwortlich.

Kommandant Michael Roschlau ging auf den aktuellen Stand der Aktiven ein. Foto: Hieronymus Schneider

Der Fuhrpark besteht aus einem Löschfahrzeug mit Baujahr 1998 und einem zwölf Jahre alten Mehrzweckfahrzeug. Im nächsten Jahr soll das vom Gemeinderat bewilligte moderne Löschfahrzeug eintreffen. Die Ausrüstung mit Schutzanzügen und Helmen ist auf dem neuesten Stand.

Bürgermeister Rupert Fiehl ist sich darüber bewusst, welch unverzichtbaren Bestandteil seit 150 Jahren die Feuerwehr für das Leben in der Gemeinde in unermüdlichem Einsatz geleistet hat. Zusammen mit Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel nahm er die Ehrung von aktiven und passiven Feuerwehrmännern unter den musikalischen Klängen der Kleinaitinger Musikkapelle mit ihrem Dirigenten Andreas Müller vor. Das Jubiläum wird im kommenden Jahr mit einem dreitägigen Fest vom 28. bis 30. Juni gefeiert. Damit werden die Jubiläumsfeiern etwas verteilt, denn die Patenfeuerwehr aus dem Nachbarort Oberottmarshausen hatte heuer schon ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert.

Ehrungen für aktiven Feuerwehrdienst