Straßenglätte: Fahrzeug prallt gegen Gartenzaun

Einen Schaden von rund 250 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrer in Kleinaitingen. Die Polizei hat eine vage Spur.

Ein Gartenzaun in Kleinaitingen wurde am Freitagmorgen zwischen 7 und 7.15 Uhr beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug war auf der Frühlingstraße unterwegs und wollte vermutlich nach rechts in die Friedensstraße abbiegen. Wegen der Glätte kam der Fahrer nach links von der Straße ab und prallte gegen den Gartenzaun. Dabei wurde ein Zaunfeld beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Anwohner hört ein verdächtiges Geräusch

Der Anwohner konnte das Fahrgeräusch und den Zusammenstoß hören und geht deshalb von einem Lastwagen oder Kleintransporter aus. Zeugen sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.