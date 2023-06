Unbekannter zerkratzt Auto

Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat einen geparkten Audi an der Beifahrerseite in der Alpenstraße in Kleinaitingen beschädigt. Durch Kratzer entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro, schätzt die Polizei. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 23. Juni, und Dienstag, 27. Juni. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)