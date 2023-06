Volleyball-Damen des FC Kleinaitingen souverän Regionalliga-Meisterinnen

Dieses Wochenende geht in die Vereinschronik ein: Zwei Siege in der Regionalliga, Meisterschaft zwei Spieltage vor Saisonende und das Ende einer Zitterpartie.

Die Kleinaitingerinnen sind nicht zu stoppen. Nach einer sehr guten Saison hatten sie an diesem Doppelspieltag am Wochenende gleich zweimal die Gelegenheit, sich die Meisterschaft in der Regionalliga-Süd-Ost zu sichern. Es musste nur ein Sieg her.

Entweder im Auswärtsspiel in Hahnbach, oder eben beim Heimspiel am Sonntag gegen die SG SV München. Und die Damen des FCK machten bereits am Samstag den Sack zu. Überlegen und hochverdient sicherten sie sich in Hahnbach mit 3:0 Sätzen die Meisterschaft in der Regionalliga. Jetzt waren die Verantwortlichen des Clubs gefragt. Denn sie hatten angekündigt, erst dann, wenn die Mannschaft wirklich Meister ist, darüber entscheiden zu wollen, ob der FC Kleinaitingen das Abenteuer wagen solle, in die dritthöchste deutsche Volleyball-Liga aufzusteigen.

Finanzielle Anstrengung ist nötig

"Es ist eine große Herausforderung für einen kleinen Verein", sagte der sportliche Leiter der Kleinaitingerinnen, Erwin Schemel. Man müsse sich erst noch genau mit den Auflagen des Deutschen Volleyball-Verbandes beschäftigen. Klar sei jedoch schon, dass es große finanzielle Anstrengungen bedeuten werde. Auswärtsspiele in Dresden oder Erfurt stünden dann auf dem Programm. "Aber die Mädels haben es verdient. Wir wollten ihnen keine Steine in den Weg legen", so Schemel. Damit war es amtlich: Die Volleyballdamen laufen in der kommenden Saison in der dritten deutschen Volleyball-Liga auf.

Bis in die frühen Morgenstunden

Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Das taten die Damen und ihre Betreuer dann auch. Bis in die frühen Morgenstunden habe die improvisierte Meisterfeier gedauert. Dass das nicht unbedingt die besten Voraussetzungen sind, am folgenden Tag ein Heimspiel gegen den Tabellenfünften aus München zu bestreiten, liegt auf der Hand. Den Kleinaitingerinnen steckte die Nacht noch sichtbar in den Knochen. Sie starteten unkonzentriert, fabrizierten sowohl im Angriff und der Defensive ungewohnt viele Fehler. Dazu beigetragen hat wohl auch, dass die Gastgeberinnen in veränderter Aufstellung spielten. Erfolgstrainer Peter Maiershofer sagte: "Wir werden in der kommenden Saison alle unsere Spielerinnen brauchen. Deshalb will ich auch allen noch einmal die Gelegenheit geben, Spielzeit zu sammeln". So ging der erste Satz knapp mit 22:25 verloren. Doch so wollten sich die Kleinaitingerinnen beim Schaulaufen vor heimischem Publikum nicht präsentieren. Zu Beginn des zweiten Satzes ging ein Ruck durch die Mannschaft um Kapitänin Elke Kexel. Die Aufschläge wurden platzierter, die Angriffe effektiver. Der zweite Satz ging mit 25:17 an die Gastgeberinnen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewannen sie schließlich auch die Sätze drei (25:18) und vier (25:14).

Wie es weiter geht

So stellten sie eindrucksvoll unter Beweis, dass sie verdient die Meisterschaft gewonnen haben. Nach der Partie wagte Trainer Maiershofer dann noch einen vorsichtigen Ausblick auf die kommende Drittliga-Saison. "Wir können auch eine Liga höher mitspielen. Der Unterschied ist nicht so erheblich. Die Mannschaften haben mehr Ballsicherheit und die Durchschnittsgröße der Spielerinnen ist ein paar Zentimeter mehr. Wir werden auf keinen Fall abgeschossen." Wer die Regionalligameisterinnen aus Kleinaitingen noch einmal spielen sehen will, der hat am kommenden Sonntag um 16 Uhr in der Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Halle die Gelegenheit dazu. Dann treffen die Damen des FC Kleinaitingen im letzten Saisonspiel auf den FTSV Straubing II.



So haben sie gespielt: Sabrina Buddrus, Elke Kexel, Franziska Kexel, Laura Korth, Stefanie Kraus, Nicole Mayr, Antonia Meyer, Luisa Nowotny, Anne-Catherine Salesch, Dominique Sandru, Kristin Schaffner.