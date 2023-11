Kleinaitingen

06:05 Uhr

Wärmeversorgung bleibt ein heißes Thema in Kleinaitingen

Geothermie auf dem Lechfeld: Das peilen zwei Firmen an. Ein ähnliches Projekt gibt es in Unterhaching, wo die bundesweit größte Geothermieanlage zur Strom- und Wärmeerzeugung steht.

Plus Kommt die Geothermie? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Gemeinderat - sowie mit neuen Ideen für den Jugendaktivpark und Planungen zum Feuerwehrjubiläum.

Von Hieronymus Schneider

Die kommunale Wärmeplanung ist ein großes Thema in Kleinaitingen, ebenso die Geothermie auf dem Lechfeld. Im Gemeinderat wurde der aktuelle Stand dazu besprochen, aber auch, was die Jugendlichen sich für den Hartplatz wünschen und wie die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen im nächsten Jahr feiern will.

Bürgermeister Rupert Fiehl berichtete den Räten von einer interkommunalen Sitzung mit Vertretern der Gemeinden, die sich an der Gründung eines regionalen Energiewerks beteiligen wollen. Dabei wurde auch das Thema Geothermie auf dem Lechfeld behandelt. Demnach wurden zwei Anträge beim Bergamt zur Genehmigung von Bohrungen zum Aufsuchen von Erdwärme von den Firmen Oneo und Econ gestellt. Das Bergamt beabsichtige laut Fiehl, eine Genehmigung an zwei Betreiber zu erteilen, die sich dann das Gebiet aufteilen sollen.

