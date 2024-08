Das Konzert durch die deutschen 50er & 60er Jahre

Am Donnerstag, 3. Oktober um 10.30 Uhr machen Conny & Die Sonntagsfahrer erneut einen Halt im Theatersaal des Trachtenheims in Königsbrunn. Das Konzert tags zuvor ist bereits ausverkauft. In einem Zusatz-Konzert geht es zurück in die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders: Petticoat, Nierentisch, VW-Käfer, im Fernsehen alles nur schwarz-weiß, Italien als liebstes Urlaubsziel und im Radio nur deutsche Schlager.

Conny & Die Sonntagsfahrer entführen mit dem Programm „Schön war die Zeit…“ auf amüsante, unterhaltsame und kurzweilige Art und Weise zurück in diese Zeit und laden zum Zuhören und vielleicht auch zum Tanzen ein. Die vierköpfige Musikgruppe mit Sängerin Andrea Graf, Rainer Heindl (Gitarre, Gesang), Thomas Stoiber (Akkordeon, Gesang) und Steffen Zünkeler (Kontrabass, Gesang) präsentiert die musikalischen Perlen und das beschwingte Lebensgefühl einer unvergesslichen Ära. Die großen Schlager von Peter Alexander, Caterina Valente, Conny Froboess, Peter Kraus und viele andere hat die Band mit im Gepäck. Mit authentischer Instrumentierung, originalgetreuen Arrangements und stilechter Kleidung lassen die vier Musiker die wunderbare Musik dieser großen Künstler wieder aufleben. Spannende und witzige Zwischenmoderationen runden den Auftritt von Conny & die Sonntagsfahrer zu einem unvergesslichen Abend ab. Authentisch, voller Spielfreude und mit viel Liebe zum Original.

Kostenloser Eintritt für Gewinner der Kartenverlosung

Die Redaktion verlost fünfmal zwei Tickets für das Feiertags-Konzert am 3. Oktober, um 10.30 Uhr. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Conny). Einsendeschluss ist Freitag, 30. August, um 12 Uhr. In der E-Mail bitte Namen und Adresse angeben. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. (AZ)

Konzert am Mittwoch, 2. Oktober ist ausverkauft Tickets sind unter www.eventim.de und www.kkbev.de erhältlich , sowie direkt im Trachtenheim Königsbrunn. Wegen der großen Nachfrage und um eventuelle Einschränkungen beim Besuch der Veranstaltung am 2. Oktober zu vermeiden (wie Sichtbehinderungen), bietet der Veranstalter an: wer bereits Karten für den Mittwoch hat, kann diese für das Zusatzgastspiel am Donnerstag,3. Oktober um 10.30 Uhr (Einlass: 9.30 Uhr) tauschen. Ticketinhaber werden für den Donnerstag registriert. Neue Karten sind dann nicht nötig. Selbstverständlich wird dasselbe Programm ohne Änderung gespielt. Sollte diese Möglichkeit infrage kommen, bittet der Veranstalter Ticketinhaber um eine telefonische oder schriftliche Anmeldung bis spätestens 5. September unter der Telefonnummer 0170 48 48 186 oder unter der Email-Adresse: info@kleinkunstbuehne-koenigsbrunn.de.