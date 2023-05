Das bietet der Klosterlechfelder Pfingstmarkt

Von Freitag bis Montag gibt es wieder einen Festzeltbetrieb, Fahrgeschäfte, Marktstände und den Lechfeld-Cup der Steinheber.

Im Vorjahr war es noch ein Wagnis, das größte Fest des Jahres in Klosterlechfeld so kurz nach dem Ende der Corona-Beschränkungen durchzuführen. Aber heuer gibt es keine Einschränkungen, und der traditionelle Kramermarkt kann wie eh und je an Pfingsten rund um die Wallfahrtskirche stattfinden. Bürgermeister Rudolf Schneider sagt: "Dieses Volksfest ist ein wesentlicher Bestandteil unserer dörflichen Identität." Die Festwirtsfamilie Andreas Widmann aus Freising wird wieder das Bierzelt und die Zeltküche am Festplatz an der Schwabmünchner Straße betreiben. Vor dem Festzelt finden Süßwaren- und Eisstände, Schießbuden und der Autoscooter ihren gewohnten Platz. Auf den Grünflächen gegenüber der Kirche vor dem Kalvarienberg und am Franziskanerplatz gibt es ein Kinderkarussell und eine Mini-Eisenbahn.

Das müssen Autofahrer wissen

Die Schwabmünchner Straße (Kreisstraße A 19) und der Franziskanerplatz werden von Samstag, 27. Mai, ab 12 Uhr bis Montag, 29. Mai, 20 Uhr ab dem Festplatz bis zur Bayernstraße gesperrt. Denn dort stehen die Verkaufsstände der Markthändler und laden am Sonntag und Montag zum Bummeln zu Fuß ein. Parkplätze für die Besucher gibt es beim Sportgelände auf der Fläche vor der "alten Schachtel" und am Nettomarkt.

Eröffnung mit Festeinzug am Freitag

Freitag: Die Eröffnung des Pfingstmarktes erfolgt traditionell am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Standkonzert am Franziskanerplatz und dem Festeinzug mit allen Vereinen und Fahnenabordnungen, angeführt von den Musikkapellen Klosterlechfeld und Untermeitingen. Gegen 18.30 Uhr wird Bürgermeister Rudolf Schneider das erste Fass Bier anstechen und den Markt eröffnen. Danach gehört der erste Festzeltabend den örtlichen Vereinen und Betrieben mit Unterhaltung durch die Musikkapelle Klosterlechfeld.

Samstag: Das Pfingstfest steht am Samstag von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr unter dem Motto "Kinder-, Familien- und Seniorennachmittag" mit musikalischer Begleitung durch den Musikverein und der Musikschule Klosterlechfeld mit einer Trommlergruppe. Am Abend ab 19.30 Uhr kommen dann Jugendliche und junggebliebene Erwachsene mit der Band The Mercuries auf ihre Kosten.

Am Franziskanerplatz wird das Kinderkarussell aufgebaut. Foto: Hieronymus Schneider

Sonntag: Am Sonntag um 10 Uhr gibt es einen Weißwurstfrühschoppen, und ab 11 Uhr unterhält der Musikverein Untermeitingen die Zeltbesucher. Bevor am Abend der große Lechfeldcup im Steinheben stattfindet. Er ist das besondere Alleinstellungsmerkmal des Klosterlechfelder Volksfestes. Beginn ist am Sonntag ab 18 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Der Lechfeldcup des Steinhebervereins (STHV) Lechfeld mit starken Frauen und Männern wird zum 27. Mal ausgetragen. Dafür kostet der Eintritt acht Euro. Der STHV rechnet mit 20 bis 30 Athletinnen und Athleten aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien. Die Klassen sind aufgeteilt in eine Damenklasse, Leichtgewicht bis 90 Kilogramm, Mittelgewicht bis 100 kg, Schwergewicht bis 110 kg und Superschwergewicht ab 110 kg, jeweils Körpergewicht. Den Lechfeldcup gewinnt aber nicht unbedingt ein Superschwergewichtler, sondern derjenige, der in Relation zu seinem Körpergewicht den schwersten Stein am höchsten hebt. Die Freunde dieses Sports werden sich wieder auf einen langen Abend mit frenetischer Anfeuerung der Heber freuen.

Das Festzelt und einige Buden stehen schon am Festplatz. Foto: Hieronymus Schneider

Montag: Zum Abschluss des Festes wird am Pfingstmontag um 10 Uhr der Zeltgottesdienst gefeiert. Danach unterhält zum Mittagstisch der Musikverein Klosterlechfeld mit traditioneller Blasmusik. Nach dem letzten Markttag beschließt die Band Dolce Vita ab 18.30 Uhr bis kurz vor Mitternacht das Volksfest mit einer ausgelassenen Bierzeltgaudi.

Das Programm im Überblick

Freitag, 26. Mai: 18 Uhr Standkonzert, 18.30 Uhr Festeinzug ins Festzelt mit den Musikvereinen Klosterlechfeld und Untermeitingen und Bieranstich. 18.45 Uhr Begrüßung durch Bürgermeister Rudolf Schneider zum Tag der Betriebe und Vereine. Zur Eröffnung spielt der Musikverein Klosterlechfeld.

Samstag, 27. Mai: 11.30 bis 15.30 Uhr Kinder-, Familien- und Seniorennachmittag mit dem Musikverein Klosterlechfeld und der Musikschule Klosterlechfeld. Ab 19.30 Uhr Bierzeltgaudi mit der Band The Mercuries.

Pfingstsonntag 28. Mai: Pfingstmarkt von 9 bis 18 Uhr, 10 Uhr Weißwurstfrühschoppen, ab 11 Uhr mit dem Musikverein Untermeitingen. Lechfeldcup des Steinhebervereins Lechfeld, Einlasskontrolle ab 16 Uhr, Beginn ab 18 Uhr.

Pfingstmontag, 29. Mai: Pfingstmarkt von 9 bis 18 Uhr, 10 Uhr Zeltgottesdienst, zum Mittagstisch spielt der Musikverein Klosterlechfeld. Zum Abschluss spielt ab 18.30 Uhr die Band Dolce Vita.