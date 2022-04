Klosterlechfeld

vor 48 Min.

Spionage im Kalten Krieg: Das geheime Leben des Lechfelder Top-Agenten

Plus Im Kalten Krieg erschüttert ein Spionagefall die Republik: Ein Bundestagsabgeordneter besorgt jahrelang Geheimpapiere. Seine Karriere beginnt im Augsburger Land.

Von Maximilian Czysz

Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie Geheimdienste heute arbeiten. Satelliten schießen Bilder in höchster Auflösung, um Truppenbewegungen zu erkennen. Mobilfunk-Gespräche werden abgehört und E-Mails abgefischt. Früher war das anders: Spione sammelten geheime Unterlagen und übergaben sie Kontaktmännern, die sie dann über die Grenze schmuggelten. Im Fall von Alfred Frenzel spielte eine Aktentasche eine besondere Rolle. Der SPD-Politiker war ein Topspion in der noch jungen Bundesrepublik. Was unbekannt ist: In Klosterlechfeld begann seine spektakuläre Karriere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

