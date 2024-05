Klosterlechfeld

vor 17 Min.

Die Feuerwehr soll im Dorf bleiben

Auf diesem Grundstück am Bahnhof in Klosterlechfeld sollen Sozialwohnungen entstehen.

Plus Deshalb wollen die Klosterlechfelder Gemeinderäte kein gemeinsames Feuerwehrhaus mit Untermeitingen

Von Hieronymus Schneider

Die Anfrage der Gemeinde Untermeitingen über ein gemeinsames Feuerwehrhaus, das an einem Standort in der Nähe der Schwabenstraße beim Kreisverkehr zum Industriegebiet errichtet werden könnte, wurde im Klosterlechfelder Gemeinderat ausführlich beraten. Bürgermeister Rudolf Schneider wies auf das bereits bestehende gemeinsame Feuerwehr-Konzept der Lechfeld-Gemeinden hin. Ein gemeinsames Feuerwehrhaus käme jedoch nur innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld mit Untermeitingen und Klosterlechfeld in Betracht. Der Vorteil eines gemeinsamen Neubaus könnte darin bestehen, dass dann ein Drehleiter-Fahrzeug beschafft und untergebracht werden könnte. Bisher muss dieses im Einsatzfall von Schwabmünchen angefordert werden. Eine Stellungnahme der Feuerwehr Klosterlechfeld besagte aber, dass sich die Einsatzzeiten für Klosterlechfeld durch die Verlagerung des Feuerwehrhauses nach Untermeitingen verschlechtern würden. Deshalb kam der Gemeinderat zu dem einhelligen Beschluss, die Feuerwache in Klosterlechfeld zu behalten, aber ansonsten weitgehend mit der Feuerwehr Untermeitingen zusammenzuarbeiten.

Neues Halteverbot bei der Feuerwehr in Klosterlechfeld

Im Zusammenhang mit der Feuerwehr stand auch die Frage, ob ein Halteverbot in der Bahnhofstraße angeordnet werden solle. Durch parkende Fahrzeuge ergeben sich im Bereich der Feuerwehrausfahrt Sichtbehinderungen. Zudem sei das zweispurige Befahren nicht mehr möglich, was den zunehmenden Verkehr zum Bahnhof mit Park-and-Ride-Platz stark behindere. Deshalb beschloss der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit, ein Halteverbot ab der zweiten Straßenlaterne über die Feuerwehrausfahrt hinaus bis zur Poststraße anzuordnen. Zusätzlich wird ein Parkplatz südlich der Tiefgaragenauffahrt beim Haus „Schwabmünchner Straße 3“ entnommen und als Sperrfläche schraffiert, damit bei der Ausfahrt die Sicht verbessert werde. Nur Christoph Donderer (Freie Wähler) stimmte mit Rücksicht auf die Parkplatznot der Anwohner dagegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen