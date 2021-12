Friedhofsgebühren in Klosterlechfeld werden neu berechnet

Plus Die Verwaltungsgebühr für eine Bestattung könnte steigen. Der Gemeinderat stimmt im kommenden Jahr über die neue Satzung ab. Außerdem sollen Radwege weiter ausgebaut werden.

Die Friedhofsgebühren in Klosterlechfeld wurden neu berechnet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Ulrike Peter mit ihrem Büro für kommunale Dienstleistung und Beratung die Kalkulation für die nächsten vier Jahre vor. Sie erläuterte, dass die Gebühren für den Friedhof als kostenrechnende Einrichtung die Kostendeckung nicht überschreiten dürfen. Dies sei im Kalkulationszeitraum von 2017 bis 2020 allerdings der Fall gewesen.