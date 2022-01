Kirche und Gemeinde sanieren Kindergarten in Klosterlechfeld

Plus Der Kindergarten "Maria Hilf" in Klosterlechfeld wird saniert. Im Gemeinderat wurde auch die Verordnung für das Straßenkehren und Schneeräumen neu gefasst.

Die Rahmenbedingungen für die Sanierung und Modernisierung des ersten Klosterlechfelder Kindergartens "Maria Hilf" in der Försterstraße sind nun geschaffen. Aus einem Abstimmungsgespräch mit grundsätzlicher Zustimmung des Gemeinderates im November wurde nun eine verbindliche Bauvereinbarung zwischen der Katholischen Kirchenstiftung Maria Hilf und der Gemeinde Klosterlechfeld. Bauherr für die Generalsanierung der im Jahr 1966 errichteten Kindertagesstätte wird die Kirchenstiftung, der auch das Grundstück gehört. Den Hauptanteil der Kosten trägt aber die Gemeinde.