Wer hebt den schwersten Feuerstein beim Starkbierfest in Klosterlechfeld?

Feuerwehr und Steinheberverein rufen wieder zum Feuerstein-Starkbierfest in Klosterlechfeld mit einem neuen bayerischen Zweikampf auf.

Starke Männer und starkes Bier, das ist das Motto beim 8. Feuerstein-Starkbierfest am Samstag im Klosterlechfelder Feuerwehrhaus. Die Vereinigung von Freiwilliger Feuerwehr Klosterlechfeld und dem Steinheberverein Lechfeld (STHV) ruft wieder zum Feuerstein-Cup, einer Mischung aus Starkbierfest und sportlichem Wettkampf.

Auch das Publikum kann mitmachen

Neben den Lechfelder Lokalmatadoren werden auch wieder Heber aus der näheren und weiteren Region beim Steinheben in der offenen Klasse am 250 Kilogramm schweren Lechfeldstein um den begehrten Cup kämpfen. Damit sich auch nicht geübte Steinheber in einem Wettbewerb messen können, haben sich die Veranstalter einen neuen bayerischen Zweikampf als Publikums-/Vereinswettbewerb ausgedacht. Aus welchen Disziplinen dieser neue Zweikampf besteht, bleibt noch eine Überraschung.

Das Spektakel findet am Samstag, 18. März, ab 19 Uhr statt. Einlass ins Feuerwehrhaus ist ab 18 Uhr. Im Eintrittspreis von 15 Euro sind ein halbes Hähnchen oder eine gemischte Käseplatte oder kalter Braten und ein halber Liter Getränk enthalten.