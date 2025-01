22-Jähriger fährt sein Auto frontal gegen eine Laterne in Königsbrunn

An der Kreuzung Augsburger Straße/Wertachstraße in Königsbrunn hat es am Samstagabend gekracht. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Wagen hier gegen 21.20 Uhr auf der Wertachstraße in nördlicher Richtung und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Augsburger Straße einbiegen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fahrer beim Abbiegen zu schnell gewesen sein könnte und ihm deshalb in der Kurve das Heck des Autos ausbrach. Der 22-Jährige verlor die Kontrolle über sein Auto. Es prallte frontal gegen eine Laterne auf der Mittelinsel der Augsburger Straße. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch ein Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn musste alarmiert werden, um die austretenden Flüssigkeiten zu binden. Nachdem das Auto abgeschleppt war, wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. (AZ)

