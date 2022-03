Königsbrunn

06:30 Uhr

320 Bauplätze: Im Sommer soll es im Königsbrunner Baugebiet losgehen

Plus Wie werden wir in Zukunft wohnen? In Königsbrunn will man im neuen Baugebiet Standards setzen. Wichtige Themen sind der höhere Platzbedarf und die Altersstruktur.

Von Adrian Bauer

Städte in wirtschaftlich starken Regionen bekommen zunehmend ein Platzproblem. Aus Umweltschutzgründen kann man nicht endlos in die Breite expandieren. Doch wenn das Angebot knapp ist, wird der Baugrund teurer. Und wenn wie jetzt auch noch die Baukosten steigen, stehen viele Menschen vor der Frage: "Was kann ich mir überhaupt noch leisten?" Das große neue Baugebiet soll in Königsbrunn zumindest etwas Entspannung auf dem Wohnmarkt bringen. Weitere Projekte für die kommenden zehn Jahre sind schon in der Planung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen