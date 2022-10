700 Kilometer in den Beinen: Rab-Radler aus Königsbrunn ziehen Bilanz

Die Tour de Rab des Skiclubs Königsbrunn war ein voller Erfolg. Für ihre Anstrengungen wurden die Radler mit einem Empfang entlohnt. Spenden hatten sie auch dabei.

Es hat alles prima geklappt bei der Tour de Rab des Ski Clubs Königsbrunn, fast alles. Über 700 Kilometer legten die Königsbrunner Radfahrer von der Heimat- bis in die Partnerstadt zurück. Dort wurden die Radler groß empfangen, auch wegen ihres sozialen Engagements.

„Wir hatten schon nicht gedacht, dass so viele Leute zu unserer Verabschiedung vor dem Rathaus in Königsbrunn kommen“, freute sich Klaus Weiberg. Dann schwang sich die zehnköpfige Crew auf die Räder und fuhr Richtung Ammersee los, allerdings bei nicht so schönem Wetter. „Die ersten beiden Tage waren hart. Der Regen begleitete uns, und in Leutasch hatten wir nur noch acht Grad“, sagt Weiberg: „Danach wurde es aber viel besser.“ Anstrengend waren die Tagesetappen von teilweise über 100 Kilometern trotzdem, weil oft sehr bergig. „Aber wir genossen die traumhafte Landschaft zum Beispiel durch das Pustertal hinauf zum Kreuzbergpass oder die Abfahrt Richtung Tolmezzo“, erklärt der Tourchef: "Unser Streckenboss Alfred Geis hatte herrliche Nebenstrecken ausgesucht."

In Rab wurde die Gruppe aus Königsbrunn schon erwartet

Die vorletzte Etappe führte von Sezana (Slowenien) nach Kroatien auf die Insel Krk. Die Fähre wurde problemlos erreicht. Was jetzt folgte, war radlerisch ein Klacks. Von der Hafenstadt Lopar bis zur Hauptstadt Rab waren es nur noch 14 Kilometer. „Auf dieser Etappe begleitete uns der örtliche Radklub. Kurz vor dem Rathaus stieß dann auch der kleine Felix Hivner mit seinem Laufrad zu uns und rollte mit uns Richtung Empfangskomitee. „Etwa 60 Königsbrunner Rab-Freunde mit deren Chefin Irene Tarasenko, der Raber Bürgermeisterin Nicola Grguric und weitere Offizielle der Insel freuten sich mit uns über die gut verlaufene Radtour mit den 720 Kilometern und 8500 Höhenmetern“, erzählte Weiberg.

Besondere Freude bei den Einheimischen kam auf, als die Radler eine Spende in Höhe von 1300 Euro an einen Verein übergaben, der behinderte Kinder unterstützt. Danach wurde die gute Ankunft der Gäste und die 25-jährige Partnerschaft Königsbrunn mit Rab gefeiert. Das geplante Ausflugsprogramm der Radler auf der Insel wurde wegen schlechten Wetters gekürzt und sie traten früher als geplant die Heimreise an.

Kleiner Unfall bleibt die einzige Schrecksekunde auf dem Weg nach Rab

Die ganze Tour war mal wieder ein tolles Erlebnis“, freute sich Weiberg nach der Rückkehr. Einige Radler hatten schon einmal an einer Radtour nach Rab und einem Lauf dorthin teilgenommen. Alle hielten dank guter Vorbereitung konditionell bestens durch und freuten sich über das kameradschaftliche Erlebnis. Eine kleine Schrecksekunde gab es auch: „Wir hatten leider einen kleinen Unfall mit einem unbedachten Fußgänger. Der hatte ein paar Abschürfungen und ein kaputtes Rad zur Folge.“

Kaum war die Truppe wieder zu Hause, wurden schon wieder Pläne für eine nächste Rab-Tour geschmiedet. „Alter schützt vor Aktivität nicht“, betonte Weiberg, der hofft, dass auch bei der nächsten Tour noch einige dabei sind, die auch bei der ersten Fahrt vor über 25 Jahren schon dabei waren.

Die Teilnehmer der Tour de Rab 2022: Stefan Stehle, Manfred Winter, Thomas Gruber, Alfred Geis, Herbert Schröter, Heinrich Buser, Klaus Weiberg, Uwe Pfeil, Maria und Alex Hivner.