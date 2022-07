Königsbrunn

vor 22 Min.

An einer viel befahrenen Kreuzung in Königsbrunn wird gearbeitet

An der Kreuzung Landsberger/Bobinger Straße wird am Mittwoch für einige Stunden die Ampelanlage abgeschaltet.

An der Kreuzung Landsberger/Bobinger Straße in Königsbrunn wird am Mittwoch die Ampelanlage erneuert. Dazu muss die Signalanlage von 9 bis 13 Uhr abgeschaltet werden, berichtet die Polizei. Beamtinnen und Beamte werden in dieser Zeit den Verkehr an der stark befahrenen Kreuzung regeln. Die Polizei bitte um erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden. (AZ)

