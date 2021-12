Auto in Königsbrunn angefahren: Unfallfahrer flüchtet

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich ein unbekannter Unfallfahrer in Königsbrunn aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Donauwörter Straße (auf Höhe der 50er-Hausnummern) wurde laut Polizei am Samstag zwischen 18.45 Uhr und 23.30 Uhr ein Auto angefahren. Vermutlich stieß ein Fahrzeug bei einem Wendemanöver gegen die linke Fahrzeugseite des geparkten Mercedes, wodurch bei diesem ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden ist. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)