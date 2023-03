Königsbrunn

18:00 Uhr

Bei den Haushaltsreden geht es in Königsbrunn sachlicher zu

Plus Bei den Haushaltsreden gab es in Königsbrunn teils deftige Kritik am Bürgermeister. Deutliche Mankos sahen Redner auch in diesem Jahr, im Ton blieb es ruhiger.

Von Adrian Bauer

Nachdem Bürgermeister und Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren schon Märchenerzählerei, Wahlbetrug und Arbeitsverweigerung vorgeworfen worden waren, fielen die Haushaltsreden in diesem Jahr deutlich konzilianter im Ton aus. In der Sache sparten einige Fraktionschefs allerdings nicht mit Kritik am Haushaltsplan. Die Reden in Auszügen.

