Betrunkener Autofahrer will vor Polizei flüchten

Sturzbetrunken war ein 38-Jähriger in Königsbrunn mit einem Auto unterwegs: Die Polizei versucht jetzt zu klären, ob er andere Wagen beschädigt hat.

Am Sonntagmorgen traute ein Polizeibeamter aus Königsbrunn, der auf dem Weg zum Dienstantritt in Augsburg war, seinen Augen nicht. Als er die Landsberger Straße in Richtung Norden befuhr, fiel ihm ein stark beschädigter Wagen auf. Der Fahrer zeigte laut Polizeibericht erhebliche Unsicherheiten. Der Polizeibeamte folgte dem Fahrzeug, das dann im Bereich der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße und Römerallee abgestellt wurde.

Verstärkung kommt schnell

Als der Fahrer ausstieg, gab sich sein Verfolger als Polizeibeamter zu erkennen. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht, konnte jedoch vom Polizeibeamten, der mittlerweile Verstärkung gerufen hatte, eingeholt werden. Als es zu einem Gerangel kam, brachte der Beamte den Mann zu Boden, kurz darauf erschienen mehrere uniformierte Kollegen und überwältigten den Fahrer.

Es stellte sich heraus, dass der 38-jährige Mann, welcher der deutschen Sprache nicht mächtig war, derart stark unter Alkoholeinfluss stand, dass ein Alkotest nicht möglich war.

Blutentnahme im Krankenhaus

Im Bobinger Krankenhaus wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt. Am Wagen des Mannes befanden sich mehrere große Schäden, die offenbar bei der jüngsten Fahrt entstanden waren. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Geschädigte eines möglichen Unfalls im fraglichen Zeitraum werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/96060 bei der Polizeiinspektion Bobingen zu melden. (mcz)