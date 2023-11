Bezaubernder Abend führt nach Andalusien

Plus „Feliz Navidad“ heißt es auf Spanisch mit Ricardo Volkert und Ensemble im Evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn.

Sowohl einfühlsam als auch überaus lebendig war das Konzert mit spanischen Liedern und begleitenden Tanzeinlagen im Evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn. Von dem Programm, der andalusischen Weihnacht mit Flamenco, konnten die begeisterten Zuhörer, wie es schien, nicht genug bekommen.

Viele Zugaben mussten nach tosendem Applaus, sowohl für die brillanten Musiker, als auch für die drei feurigen Tänzerinnen gegeben werden. Das sechsköpfige Ensemble entführte die Gäste quasi in das weihnachtliche Wohnzimmer einer andalusischen Familie. Musiker und Leiter des Ensembles, Ricardo Volkert, der seit vielen Jahren seinen Zweitwohnsitz im sonnigen Almeria genießt, plauderte charmant über andalusische Sitten und Bräuche rund um das Weihnachtsfest. Mit feurigen Gitarren, virtuosem Violoncello, mehrstimmigem Gesang und ausdrucksstarkem Tanz zog das Ensemble sein Publikum rasch in seinen Bann.