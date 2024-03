Bilder zum Weltfrauentag auf dem Königsbrunner Rathausplatz

Das Bündnis "Gespür fürs Wir" hat zum Weltfrauentag selbstgemachte Bilder und Plakate aufgehängt, die an starke Frauen erinnern sollen.

Eine kleine "Kunstinstallation mit politischem Hintergrund" haben die Mitglieder des Bündnis „Gespür fürs Wir“ zum Weltfrauentag am 8. März auf dem Rathausplatz in Königsbrunn angebracht. "Wir haben bewusst um die Anna von Kiew diese bunten Bilder aufgehängt, ähnlich der tibetanischen Friedens-Gebetsfähnchen", sagt die Integrationsreferentin der Stadt, Andrea Collisi. Die Repräsentation der Anna von Kiew, auch als Königin von Frankreich bekannt, steht vor dem Königsbrunner Amtsgebäude.

Viele Bilder hängen um die Statue der Anna von Kiew. Foto: Andrea Collisi

"Auf den bunten kleinen Postern stehen Namen einiger Frauen, die unrechtmäßig in Gefängnissen sitzen oder fliehen mussten, weil sie für Gerechtigkeit und gegen Diktatur kämpften oder auf Unrecht aufmerksam machten", erläutert Collisi. Es werde auch an Frauen erinnert, die starben oder an Julia Nawalnaja, die Witwe von Alexei Navalny. Dazwischen hängen Zeichnungen oder Fotografien von Frauenmotiven zum Ausdruck der Weiblichkeit. Am Samstag sollen die Bilder wieder abgehängt werden. (AZ)