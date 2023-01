Blumiger Vortrag: Fachmann erklärt, wie Orchideen umgetopft werden

Die beliebte Pflanze ist Thema beim Stammtisch des Gartenbauvereins Königsbrunn

Orchideen sind heute fast in allen Haushalten zu finden und bereichern mit ihren zahlreichen Blüten viele Fensterbänke. Die meisten Orchideenarten sind durch die verschiedenen Züchtungen relativ robust. Doch viele Pflanzen leiden im Alter an nicht fachgerechter Pflege. Manche wachsen auch über den Topf oder haben Ungeziefer und sind krank. Höchste Zeit, die Orchideen mit frischer Erde zu versorgen.

Wie Ungeziefer ohne Gift beseitigt werden kann

Wie Orchideen umgetopft werden und was bei den verschiedenen Wurzelsystemen zu beachten ist, damit das Wachstum gefördert wird und zahlreiche Blüten austreiben, erläutert der Orchideenexperte Robert Seidenberger im Obst- und Gartenzentrum Königsbrunn. Der Referent zeigt auch, welches Ungeziefer sich an den Blumen breitmachen kann und wie es ohne Gift beseitigt wird. Den theoretischen Teil erläutert Robert Seidenberger beim Stammtisch am Donnerstag, 2. Februar, ab 18 Uhr.

Wie man die Pflanzen richtig umgetopft, welche Erde und welche Töpfe dazu verwendet werden, zeigt er am Samstag, 4. Februar, ab 10 Uhr. Die Gäste können ihre eigenen Orchideen mitbringen und gegen einen Unkostenbeitrag von 3,50 Euro bekommen sie neue Orchideenerde und spezielle Töpfe.

Voranmeldung für den Samstag werden auf der Internetseite www.koenigsbrunn.de entgegengenommen, damit auch ausreichend Erde und Töpfe zur Verfügung stehen. Der Vortrag wird unterstützt von der Katholischen Erwachsenen Bildung im Landkreis Augsburg. Die beiden Veranstaltungen finden im Obst- und Gartenzentrum Königsbrunn in der Egerländer Straße 2 statt. (AZ)