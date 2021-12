Brand im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn

Ein Lagercontainer hat Freitagabend im Gewerbegebiet in Königsbrunn Feuer gefangen. 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn hat es am Freitagabend gebrannt. Nach Angaben der Einsatzkräfte war in der Nähe des Rewe-Supermarktes ein Lagercontainer in Brand geraten. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn rückte mit etwa 35 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen zum Einsatz aus. Nach zwei Stunden gelang es den Helfern schließlich, den Brand zu löschen. Zwei Menschen, die noch versucht hatten, das Feuer selbst unter Kontrolle zu bekommen, wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)