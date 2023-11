Brand in der Sauna selbst gelöscht

In Königsbrunn fing ein Handtuch in einer Privatsauna Feuer. Bewohner konnten den Brand schnell löschen.

Was kann es Schöneres geben, als nach einem langen Arbeitstag und bei nasskaltem Wetter den Abend in seiner privaten Sauna ausklingen zu lassen? Das dachte sich die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Blumenallee in Königsbrunn, als sie am Freitagabend gegen 20 Uhr den Ofen ihrer finnischen Saune einschaltete. Leider vergaß sie hierbei ein Handtuch, welches auf dem Ofen lag und nach kurzer Zeit Feuer fing. Glücklicherweise wurde das Feuer rechtzeitig bemerkt und konnte durch die Bewohner selbst gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde. Es entstand ein Brandschaden in Höhe von rund 2000 Euro an der Holzwand der Sauna. (AZ)