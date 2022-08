Feuer beschädigt Schule und verursacht Schaden von 500.000 Euro

Eine Wertstofftonne steht in Flammen und das Feuer greift auf die Schule über: Am Gymnasium Königsbrunn hat es in der Nacht gebrannt.

Die Wand ist komplett schwarz bis zur Dachkante, die Abdeckung der Fassade hängt in Fetzen herunter, am Fuß der Mauer liegt noch Schutt, Asche und der Deckel einer Altpapier-Tonne: Die Spuren des Feuers auf der Nordseite des Königsbrunner Gymnasiums sind am Sonntagvormittag noch deutlich sichtbar. Bis sie beseitigt sind, wird es wohl auch noch einige Zeit dauern. Der Sachschaden liegt laut ersten Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich - von bis zu 500.000 Euro ist die Rede.

Ausgebrochen ist der Brand am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Bei ihrem Eintreffen schlugen die Flammen bereits bis zum ersten Stock nach oben. Die Hitze ließ das Glas eines Fensters der Schulküche bersten. So ist auch das Innere des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen: Die Küche und der Mensabereich wurden durch Ruß und Rauch beschädigt. Im Obergeschoss des Gebäudetrakts wurden ebenfalls Fenster beschädigt und müssen ersetzt werden. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr Königsbrunn ist es zu verdanken, dass sich der Brand nicht noch weiter ausbreitete. Die Feuerwehrleute hatten die Flammen nach wenigen Minuten gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand am Gymnasium Königsbrunn

Danach waren am Alten Postweg die Brandermittler am Werk. Spezialisten der Kriminalpolizei untersuchten die Überreste des Feuers nach Hinweisen auf den Auslöser des Feuers, das in einer der dort abgestellten Wertstofftonnen seinen Anfang nahm. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler von Brandstiftung als Ursache aus. Zeigen muss sich noch, ob das Feuer absichtlich oder versehentlich gelegt wurde, beispielsweise durch eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe. Im Umfeld der Schule feiern an den Wochenenden immer wieder Jugendliche. Ob die Täter aus dieser Altersgruppe kommen, ist aber nicht gesagt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Für das Königsbrunner Gymnasium ist es die zweite böse Überraschung in den Sommerferien in den vergangenen Jahren. Anfang August 2019 hatten zwei Jugendliche sich Zugang zum Schulhaus verschafft und dort ihre Zerstörungswut ausgelebt. Mehrere Klassenzimmer und Toiletten wurden verwüstet, Tafeln und Wände beschmiert, Mobiliar und technische Geräte zerstört. 35.000 Euro betrug der Sachschaden damals. Monate später ermittelte die Polizei zwei junge Männer als Täter, die später vom Jugendgericht verurteilt wurden.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers machen können oder im Umfeld der Schule verdächtige Personen gesehen haben, sollen sich unter 0821/323-3810 bei der Kriminalpolizei melden. (AZ)