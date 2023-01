Königsbrunn

12:00 Uhr

Das plant die Feuerwehr Königsbrunn für ihr Jubiläumsfest

Plus Das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn wird heuer groß gefeiert. Wir sprachen mit den Verantwortlichen.

Von Hermann Schmid

Was plant der Verein nun zur Feier seines 150-jähriges Bestehens?



Thomas Hiermayer: Am Samstag, 18. März, zwei Tage nach dem „Geburtstag“ der Wehr, laden wir unsere Mitglieder mit Begleitung zu einem Galaabend in die Willy-Oppenländer-Halle ein. Das wird bewusst eine edle Veranstaltung sein, mit drei verschiedenen Themen-Buffets, Tanzmusik und DJ – und wenig Reden. Ein internes Fest. Mit Bürgern aus Königsbrunn und der Region feiern wir dann am ersten Gautsch-Wochenende, vom 23. bis 25. Juni. Schon der Anstich durch den Schirmherrn, Bürgermeister Feigl, zusammen mit unseren neun Festdamen und der erste Abend mit fetziger Musik von den Lumpenbachern, der Königsbrunner Trachtenkapelle, steht im Zeichen der Feuerwehr. Für Samstag, 24. Juni, haben wir mit dem Verein Oldtimerfreunde Feuerwehr Königsbrunn ein Treffen historischer Feuerwehr-Fahrzeuge aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus organisiert. Abends wird dann mit Band im Zelt gefeiert – aber nicht zu lange! Denn am Sonntag werden schon ab 8.30 die Wehren aus dem Landkreis und von Nachbargemeinden östlich des Lech eintreffen. Nach dem Weißwurstfrühstück beginnt um 10.30 der ökumenische Festgottesdienst. Ab 13.30 Uhr stellen sich die Wehren und die Gruppen aus Königsbrunn zum Festzug auf. Der endet gegen 15.30 Uhr mit dem Einzug der Fahnenschwinger ins Festzelt. Ab 18 Uhr gibt es dann nochmals Partystimmung mit der Band „Tropical Rain“.

