Der Fasching läuft auf Hochtouren: So geht es in Königsbrunn weiter

CCK Fantasia hat bis Aschermittwoch jedes Wochenende eine eigene Veranstaltung. Welche am Sonntag auf dem Programm steht und wo es Karten gibt.

Die Inthronisation und der erste Shownachmittag des CCK Fantasia fand jeweils vor vollem Haus statt. Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Neben zahlreichen Auftritten der drei Showtanzgruppen ist bis zum Aschermittwoch jedes Wochenende eine CCK- Veranstaltung.

Eine große Herausforderung für den Königsbrunner Faschingsverein. Das Catering, Licht und Tontechnik, Aufbau, Dekoration, Abbau, alles wieder verstauen und vieles mehr, wird überwiegend von Mitgliedern und Betreuern der CCK- Showtanzgruppen im Kollektiv erledigt. Das Durchhaltevermögen wird ab und an schon strapaziert. Eine Herausforderung seien auch die Koordination und das Eintakten der insgesamt 25 Gastgarden und Showtanzgruppen in die Veranstaltungen, weiß Vorsitzender Mathias Semmler zu berichten.

Kinderfaschingsbälle sind bereits ausverkauft

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

So geht es am kommenden Sonntag mit dem zweiten Shownachmittag im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes weiter. Hier gibt es noch einige Restkarten an der Tageskasse. Beginn ist um 14 Uhr. Der Kartenverkauf für den Showabend im Gemeindezentrum Königsbrunn, am Samstag, 11. Februar, und den Faschingsball in der Bobinger Singoldhalle am Samstag, 4. Februar, ab 20 Uhr, läuft auf Hochtouren.

Die CCK-Kinderfaschingsbälle am 12. und 19. Februar sind bereits ausverkauft. Der Faschingsverein verweist deshalb auf den großen Kinderfaschingsball des Königsbrunner Hilfsfonds am Rosenmontag, 20. Februar, in der Willi-Oppenländer-Halle an der Karwendelstraße.

Karten für die CCK-Veranstaltungen gibt es im Reisebüro Flugbörse Augsburg Land, in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße 7, in Königsbrunn oder an der Abendkasse. (AZ)