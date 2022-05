Die Stadt Königsbrunn gibt Bürgern mehr Geld für PV-Anlagen

Die Stadt Königsbrunn gibt Bürgern Zuschüsse für den Aufbau von Photovoltaikanlagen. Für das laufende Jahr sind mehr Anfragen eingegangen als Geld da war.

Die Stadt Königsbrunn freut sich über den guten Zuspruch für das Photovoltaik-Förderprogramm. Die Stadt gibt Geld für die Neuinstallation oder Nachrüstung von Solarpanelen gepaart mit intelligenten Batteriespeichern. Diese Geräte stellen sich auf das Wetter ein, schalten sich in Spitzenzeiten selbst zu und entlasten so das Stromnetz. Für dieses Jahr war das Fördergeld schnell aufgebraucht. Doch der Stadtrat hat nun nachgelegt.

PV-Anlagen in Königsbrunn: Bürger bekommen mehr Geld

Als die für das Förderprogramm vorgesehenen 75.000 Euro aufgebraucht waren, kamen noch einmal 25 Anträge auf den Tisch der zuständigen Mitarbeiter im Rathaus, Harro von Dunker und Claudia Günther. Um auch die Umsetzung dieser Projekte zu ermöglichen, hat der Stadtrat zuletzt beschlossen, den Fördertopf soweit aufzustocken, dass alle Anträge genehmigt werden können. Maximal können die Bürger 1000 Euro bekommen.

Für das kommende Jahr soll es ein weiteres städtisches Förderprogramm geben. Bürgermeister Franz Feigl betonte, angesichts der Entwicklung auf dem Energiemarkt sollten möglichst viele Menschen von den günstigen Bedingungen auf dem Lechfeld profitieren. Der Fliegerhorst in Lagerlechfeld hat die zweitmeisten Sonnenstunden in Deutschland. Die Stadt selbst nahm jüngst große PV-Anlagen auf den Dächern der Hallen am Betriebshof in Betrieb.