Die Stadt Königsbrunn macht die Eisarena wieder fit

Der Königsbrunner Bauausschuss hat beschlossen, dass der Brandschutz der Eisarena erneuert wird. Für die Entscheidung war den Räten ein Faktor besonders wichtig.

Seit Jahren gibt es in den Gremien des Königsbrunner Stadtrats zur Eisarena ein wiederkehrendes Thema: Der Brandschutz muss erneuert werden, sonst könnte die Stadt die Betriebserlaubnis verlieren. Doch die Kosten im sechsstelligen Bereich erleichterten die Entscheidung nicht gerade. Immer wieder suchte man nach Einsparpotenzialen. Nun hat sich der Bauausschuss einstimmig durchgerungen, die Sanierung in Angriff zu nehmen. Grund dafür war eine Erkenntnis aus den Brandschutz-Gutachten.

Zuletzt hatte man untersuchen lassen, ob man möglicherweise weniger Geld in die Hand nehmen müsste, wenn man die Eisarena nicht mehr als Versammlungs-, sondern nur noch als Sportstätte laufen ließe. Die Sachverständigen konnten den Ausschuss-Mitgliedern da keine Hoffnung machen. "Was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Egal, welche Nutzung man für die Halle vorsieht", sagte Jürgen Konrad, dessen Expertenmeinung angefragt worden war. Die gute Nachricht für die Stadt: Mit der Umsetzung der Sanierung hätte man auch wieder eine unbegrenzte Betriebserlaubnis. Das Landratsamt hatte das im Vorfeld der Sitzung bereits bestätigt, sagte Werner Lohmann, der Leiter des Technischen Bauamts.

Unklare Lage bei der Betriebserlaubnis schreckte Stadträte in Königsbrunn

Dieser Fakt war ein wichtiges Kriterium für viele Stadträte. Bislang war im Falle einer Brandschutz-Ertüchtigung nur eine Betriebserlaubnis für weitere fünf Jahre in Aussicht gestellt. Die Zukunft der Eisarena hatte in der Vergangenheit für zahlreiche teils emotionale Diskussionen gesorgt, weil Räte ohne klare Zusagen keine großen Investitionen in Angriff nehmen wollten. Vor allem die SPD hatte immer wieder gefordert, an anderer Stelle im Stadtgebiet einen Neubau ins Auge zu fassen. Der derzeitige Standort sei nicht mehr zeitgemäß und das Grundstück könne bei der Entwicklung des Areals sinnvoller genutzt werden.

Die Kosten für die Erneuerung des Brandschutzes sind allerdings erheblich: Fast eine halbe Million Euro veranschlagte der Sachverständige Harald Ziehensack für die Umsetzung. Bei der Diskussion im vergangenen Juli war noch von etwa 400.000 Euro die Rede. Die enorme Steigerung der Kosten im Bausektor sei für die Erhöhung verantwortlich, sagte Ziehensack. Diese Entwicklung gehe auch weiter: "In den Bereichen Stahl und Holz ist eine seriöse Berechnung derzeit nicht möglich, weil die Preise einfach explodieren."

Experten müssen Sparpotenziale für die Eisarena Königsbrunn ermitteln

Verbessert muss der Brandschutz in einigen Bereichen werden, da viele Maßnahmen beim Bau noch nicht gefordert waren. Beispielsweise müssen Kabel, die bislang hinter den Deckenplatten versteckt verlegt sind, zusätzlich abgekoffert werden. Damit liegen sie nicht mehr frei und geraten bei einem Feuer nicht in Brand. Außerdem brauchen die teilweise bis zu 50 Meter langen Gänge in der Arena Brandschutztüren, um die Flammen einzudämmen. Andere Bauteile, wie beispielsweise die Türen an den Aufgängen zur Tribüne haben ihre Lebensdauer überschritten und müssen ersetzt werden. Im jetzigen Zustand dichten sie bei Rauchentwicklung nicht mehr ausreichend ab, sagte Jürgen Konrad.

Bürgermeister Franz Feigl erinnerte zu Beginn an die Beschlusslage des Stadtrates: Man habe sich in der Vergangenheit mehrheitlich dazu entschieden, die Arena zu erhalten. Daher bitte er nun um die Zustimmung zu dieser Ertüchtigung. Dagegen erhob sich kein Widerspruch aus dem Ausschuss. Helmut Schuler (Freie Wähler) forderte allerdings, den Kostenplan noch einmal auf Einsparpotenziale zu untersuchen. Bauteile wie Türen bekomme man deutlich billiger, wenn man statt auf Holz auf andere Materialien setze. Dem stimmten die beiden Sachverständigen zu: Man habe sich bei der Aufstellung der Kosten am Ist-Zustand orientiert und die Bauteile gleichwertig ersetzt. Entsprechende Sparmöglichkeiten werden nun geprüft und ins Gesamtkonzept eingearbeitet. Eine weitere Entscheidung zur Eisarena steht noch für dieses Jahr an: Im Haushalt sind Gelder für eine Ertüchtigung und Verbesserung der Fassade eingestellt.