Ein gelungener Konzertabend

Zum Jahreskonzert von Chor Vox Corona kamen fast 300 Zuhörer in die Sporthalle des Gymnasiums Königsbrunn. Sie waren vom abwechslungsreichen Programm begeistert.

Chorleiter Carl-Christian Küchler präsentierte unter Begleitung von Stephanie Knauer am Klavier mit seinem Chor swingende Rhythmen und populäre Songs aus Filmen und bekannte Hits aus den letzten 80 Jahren. Sängervorstand Albrecht Wild führte als Moderator mit Leichtigkeit und interessanten Details zu den Stücken durch das Programm.

Bereits das erste Stück „Can you feel the Love Tonight“ von Elton John quittierte das Publikum mit lang anhaltendem Beifall. Ein Medley aus verschiedenen Melodien des Musical-Fantasy-Films „Mary Poppins“ von 1964 wurde mit derselben spielerischen Leichtigkeit vorgetragen, mit der die Filmheldin ihre Schwierigkeiten mit einem Fingerschnippen und lächelndem Gesicht erledigt. In der ersten Hälfte folgten weitere sehr bekannte Stücke wie „You raise me up“ und „Halleluja“ von Leonhard Cohen. In die Pause ging es dann mit dem Titel „New York, New York“, den Frank Sinatra weltberühmt gemacht hat.

Perfekt vorgetragene Klaviersoli

Tuxedu Junction bekannt durch die Big Band von Glen Miller, eröffnet die zweite Hälfte mit enormem Schwung, gefolgt vom sehr interessant konzertanten Arrangement“ Rise like a Phoenix“, dem ESC-Gewinner-Song von 2014. Nach dem bekannten Stück „Blue Moon“ aus dem Jahre 1934 ging es mit „Fix You“ von Cold Play weiter. Das ruhige und sehr gefühlvolle Stück thematisiert Durchhaltevermögen im Angesicht von Schmerz, Verlust und Angst. Zwei virtuos vorgetragene Klaviersoli von Stephanie Knauer rundeten das Konzert in perfekter Weise ab. Nach drei Zugaben und wiederum sehr viel Beifall durften Sängerinnen und Sänger sehr zufrieden die Bühne verlassen.