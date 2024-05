Königsbrunn

Er dreht Filme über Schicksalsschläge und den Alltag in Lebensgefahr

Plus Der Augsburger Regisseur Benjamin Rost begleitet für seine Dokus Menschen, die das Beste aus ihrem Los machen. Für den BR porträtiert er eine Königsbrunnerin.

Von Marco Keitel

"Was haben Sie für eine scharfe Tätowierung?", fragt die ältere Frau am Nebentisch im Außenbereich eines Cafés in Königsbrunn. Die Liebe zum Film ist Benjamin Rost anzusehen. Die Frau schaut genauer hin. Rosts rechte Wade zieren eine Filmrolle, eine Kassette, ein Affe. Sie tippt auf "Casablanca". Aber das Tattoo steht für andere Filmklassiker, etwa Stanley Kubricks "2001". Legendäre Werke wie dieses haben den 37-jährigen Augsburger dazu inspiriert, selbst Regisseur zu werden. Für seine Filme ist er etwa in Afrika unterwegs. Oder in Königsbrunn, wo er für die "Lebenslinien" des BR Marianna Haas porträtiert. Trotz einer Folge von Schicksalsschlägen, der Konfrontation mit Krankheit und Tod, verliert sie ihren Optimismus nie - und erfüllt sich schließlich einen großen Traum.

Bis Benjamin Rosts Traum vom Filmemachen zum Vollzeitjob wurde, hat es gedauert. "Eigentlich wollte ich Journalist werden", sagt er. Als Schüler schrieb er für die Augsburger Allgemeine. Während eines Praktikums bei a.tv habe er dann gemerkt, wie viel Spaß es mache, mit der Kamera unterwegs zu sein. Die Kamera hat er heute nur noch selten selbst in der Hand. Wenn er eine Dokumentation dreht, gehört zu seinem drei- bis vierköpfigen Team ein Kameramann. Als junger Erwachsener macht Rost erst einmal eine fernsehjournalistische Ausbildung. Und merkt schnell, dass er mehr Freiheit will, ihm die Grenzen beim Fernsehen manchmal zu eng sind. "Nach einem Jahr habe ich mich gefragt: Das ist es jetzt?"

